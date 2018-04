Freshly Mown dei toscani Indigo Lawn in anteprima streaming | News



Uscirà il 30 aprile 2018 per La Clinica Dischi il disco d’esordio della band toscana Indigo Lawn dal titolo Freshly Mown.

Dopo numerose metamorfosi e cambi di pelle, l’attuale identità degli Indigo Lawn è sicuramente quella più matura e strutturata: chitarra, basso, batteria, organo hammond e sassofono. La formazione dimostra le radici 60s e 70s del gruppo, che però non si ferma a quegli anni e si apre a suoni contemporanei, supportato da un songwriting caratteristico e multiforme. Così il loro primo lavoro suona prima etereo e cristallino, l’attimo dopo si scurisce e indurisce, in una miscela di generi che sembra non avere mai fine.

Il disco è un racconto in cinque capitoli, con parole scritte per canzoni diverse da come si presentano in questo disco; alcuni sono testi nati su pezzi punk che raccontano di sentimenti, relazioni e storie che lasciano l’amaro in bocca, ma anche di viaggi onirici, al limite della psicosi, con un modo di intendere e volere decisamente adolescenziale, tanto quanto la prima stesura della musica. Il sentimento è rimasto, come i testi, ma la coscienza musicale si è evoluta verso uno stile e dei suoni più ricercati.

“In qualche giorno di registrazione si è condensata la voglia di far uscire un urlo dalla sala prove, filtrandolo però con una coscienza più matura e severa. Il disco esplora più generi, dal funk al rock al reggae, processati poi dal nostro stile e dal nostro marchio compositivo”. (Indigo Lawn)

Il brano scelto come primo singolo (del quale è stato anche realizzato un videoclip) è Tell Me. La canzone evolve intorno all’idea di una sbandata adolescenziale per una ragazza molto schiva, insicura e tormentata.

“Il focus in realtà passa fin da subito sull’empatia creatasi in questo rapporto un po’ dispari, nel quale il ragazzo si adopera per aiutare a domare certi demoni che la ragazza si porta dietro; lei però non è disposta a mettersi in gioco. E li iniziano i problemi…” (Indigo Lawn)

Freshly Mown degli Indigo Lawn è in anteprima streaming sul nostro blog a partire da oggi. (La redazione)