Dead Cat in a Bag - Sad Dolls and Furious Flowers, 2018 | Recensione



I Dead Cat in a Bag sono una band difficilmente etichettabile per quanto riguarda genere, influenze o altro. Quello che possiamo dire è che un alternative folk così ben fatto lo si può ritrovare in una decina al massimo di band italiane che guarda caso arrivano quasi tutte dalla scuderia Viceversa (etichetta catanese che continua a sfornare dischi di pregiatissima qualità ).

Il disco in questione, Sad Dolls and Furious Flowers edito da Gusstaff Records, è un vero e proprio viaggio mistico, da percorrere e ripercorrere a piedi nudi, mani sporche e occhi chiusi, un ottimo disco, raffinato, pulito e sporco allo stesso tempo.

I Dead Cat in a Bag si presentano come (anzi, ripresentano) come una realtĂ italiana da mettere in bella mostra, in prima fila, dove di solito stanno sempre quelli piĂą bravi.

L’album scorre molto velocemente nelle orecchie di chi mastica in continuo questo genere di musica, ma potrebbe far innamorare anche qualsiasi altro disilluso o, semplicemente, qualsiasi altro ascoltatore che è abituato a non guardare oltre la punta del proprio naso.

Sad Dolls and Furious Flowers è uno di quei dischi che bisogna avere, assolutamente, nella propria collezione o in macchina durante un viaggio lunghissimo dove la musica può essere la sola compagna. Un lavoro da gustare, spolpare e che rinasce dalle proprie ceneri. (Lorenzo D’Antoni)