You’re Driving Me Crazy Ã¨ il nuovo album di Van Morrison | News

You’re Driving Me Crazy è il nuovo album di Van Morrison | News



Esce oggi, venerdì 27 aprile, su Legacy Recordings il nuovo album di Van Morrison dal titolo You’re Driving Me Crazy, frutto di una collaborazione musicale con l’organista Joey DeFrancesco.

Questo nuovo album di Van Morrison (il 39esimo per lui) presenta nuove interpretazioni di grandi classici del jazz e blues e brani tratti dal suo The Van Morrison Songbook (album del 1997).

Successore dell’album Versatile, che è finito in cima alle classifiche jazz del 2017, You’re Driving Me Crazy vede l’iconico cantautore irlandese esplorare varietà di motivi e pezzi classici jazz e blues (Miss Otis Regrets, The Things I Used to Do, Every Day I Have the Blues) insieme a nuove interpretazioni di canzoni appartenenti al suo catalogo (Have I Told You Lately, The Way Young Lovers Do, Magic Time). (La redazione)