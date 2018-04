Dal 5 al 16 luglio 2018 torna Astimusica | News | Festival



Dal 5 al 16 luglio torna Astimusica, ventitreesima edizione del festival astigiano che negli anni ha visto esibirsi tanti artisti importanti tra cui Patti Smith, James Brown e moltissimi altri.

L’edizione del 2018 vedrà protagonisti Claudia Gerini e Solis String Quartet con uno spettacolo dedicato a Franco Califano, Pio & Amedeo con il loro show dissacrante, passando per alcuni dei nomi nuovi e più interessanti del panorama musicale italiano come Achille Lauro e Quentin40, fino ad arrivare ad Annalisa e a pilastri della musica come il bluesman americano Joe Louis Walker (foto in alto).

A coronare il tutto ci sarà , come sempre, la suggestiva cornice medievale di Piazza Cattedra di Asti. (La redazione)