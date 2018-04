Riccardo Maffoni - Faccia, 2018 | Recensione



Assente dalle scene da circa 10 anni torna Riccardo Maffoni con un lavoro dal titolo Faccia. La filosofia è semplice (dice lui), ardua e ambiziosa dico io. Se è vero che un quadro ha mille facce o infiniti punti di osservazione, allora il cantautore bresciano gioca a fare il contrario e mette in campo la sua unica “Faccia” e ce la vuol mostrare da mille punti di osservazione diversa.

Non è la faccia ad avere tanti risvolti ma è l’osservatore ad avere occhi diversi. E sarà il pop rock delle scuole più famose a farci conoscere queste angolazioni e tutte le migliori sfumature. Di sicuro non è il primo ascolto a premiare con gusto ed efficacia anche se ci sono brani duri da digerire anche dopo alcuni passaggi. L’aria pop emiliana come da copione vien fuori inevitabilmente, dalle ballate quasi folk dei Litfiba commerciali ai riferimenti on the road di Ligabue passando per quel certo veicolo melodico che è propria della voce urlante di Vasco.

Inspiegabilmente presente ma decisamente affascinante il sound digitale (unica prova del disco) che confeziona Mi manchi di più. E l’inchino si fa profondo quando ascolto un Lucio Dalla rock in Sette Grandi, forse una delle migliori testimonianze di come la sua canzone (la sua faccia) abbia anche un punto di osservazione che sia quello sociale, politico, i Sette Grandi del potere economico basato sul petrolio come in questo caso.

Altrettanto fuori programma è il brano strumentale che il nostro intitola Scala D, dai sapori decisamente folk, di quel tramonto da catturare, di quella polvere di Agosto che trovi verso sera. Riccardo Maffoni probabilmente deve ancora cercare la chiave di volta che sia la soluzione di fascino e di estetica lirica.

Probabilmente, a occhio e naso, vorrei si liberasse di cliché ormai troppo identificativi di uno stile e di un genere che ha fatto scuola, mode e mercato. C’è il tanto da dire, c’è l’emozione che incalza, c’è il fiato che urla quasi come fosse di rabbia. Ci sono le carte per giocare comodi la partita. Bisogna solo vestirsi in modo adeguato e non prendere i soliti completi venduti nei centri commerciali. Almeno questo sento di chiedere come regalo di Natale. Oppure mi si risponderà che anche questa è la “Faccia” di Riccardo Maffoni. E io ci sto. Mi piace. (Alessandro Riva)