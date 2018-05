Spam! - A scanso di ecchimosi, 2018 | full album stream



UscirĂ il 4 maggio 2018, edito da Revubs, il nuovo album della band romana Spam! dal titolo A scanso di ecchimosi.

Gli Spam! prendono vita a Roma nella primavera del 2012. Il nome della band ha una doppia genesi: deriva infatti sia dalla pubblicitĂ /spazzatura del web che dall’onomatopea degli schiaffi del telefilm degli anni ’60 Batman.

Nei primi 5 anni di vita il gruppo pubblica due album in studio, senza tralasciare però l’attività live: nelle tante date in giro per l’Italia ha avuto modo di condividere il palco con artisti del calibro di Giorgio Canali e Rossofuoco, Enrico Ruggeri, Piotta, Assalti Frontali e 99 Posse. Nel 2015 la band è stata anche ospite del noto programma Roxy Bar condotto da Red Ronnie.

A scanso di ecchimosi è un disco dal sound genuino, che unisce testi in italiano a un power-pop di matrice tipicamente americana; una sorta di concept-album dove il filo conduttore tra i vari brani è la narrazione di avvenimenti di vita quotidiana, di argomenti semplici e facilmente riscontrabili nella struttura sociale del nostro tempo.

Nel corso dell’ascolto incontriamo infatti un variegato e colorato panorama contemporaneo: dalla coppia che si lascia, all’uomo che si intrattiene spesso con la stessa prostituta tanto da innamorarsene, dall’operaio in ansia per la paura di perdere il proprio lavoro fino a colui che fa di tutto per raggiungere il proprio minuto di gloria attraverso la facile via dei social network.

“In questo disco abbiamo voluto parlare di noi e di quello che ci accade intorno; ci siamo accorti che sfogliando semplicemente un giornale o facendo un giro in strada nella nostra città , Roma, l’ispirazione per i testi ci veniva servita su di un piatto d’argento!”. (Spam!)

Altro trait-d’union tra le canzoni è la volontà di evitare di farsi troppo male vivendo la propria vita. Da qui il titolo dell’album che “gioca” con il contrasto dato dal vocabolo “equivoci” sostituendolo, appunto, con “ecchimosi”.

“Nonostante la vena ironica del video, il concetto di fondo è quello che poi viene espresso dal testo del brano, ovvero che una situazione difficile dal punto di vista lavorativo può capitare a chiunque e spesso la crisi economica non guarda in faccia a nessuno, che sia esso una drag queen o un nuotatore professionista”. (Spam!)

A scanso di ecchimosi degli Spam! è in anteprima streaming sul nostro a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)