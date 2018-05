Annunciate le prime date di Ostia Antica Festival 2018 | News | Concerti



A giugno torna Ostia Antica Festival - Il mito e il sogno, la terza edizione della rassegna che si svolge al Teatro Romano che presenta ogni anno grandi spettacoli di musica, teatro e danza fra tradizione e innovazione.

Grande novità di quest’anno è il “festival nel festival”. Ostia Antica Festival ospiterà , infatti, tre date della più importante manifestazione musicale nazionale Rock in Roma 2018: il 24 giugno Jeff Beck, uno dei chitarristi rock più influenti di sempre e fra i più importanti per l’evoluzione della chitarra moderna che eseguirà i brani del suo leggendario repertorio, in uno show sorprendente; il 10 luglio il dream pop dei Cigarettes After Sex, la band formata da Greg Gonzalez, Phillip Tubbs, Randy Miller e Jake Tomsky; il 19 luglio il grande ritorno del cantante degli Alter Bridge, Myles Kennedy..

Il 7 luglio, andrà in scena The Queen Orchestra in “Bohemian Symphony - Concerto per Gruppo Rock, Orchestra e Coro”: le più grandi hit dei Queen interpretate da un ensemble di 50 artisti. per due ore di puro spettacolo in cui musica sinfonica, proiezioni e “live camera show” faranno da cornice a brani indimenticabili come The Show Must Go On, Barcelona, Under Pressure, Somebody to Love e Bohemian Rhapsody.

Il 20 luglio l’atteso ritorno a Roma di Nino D’Angelo con il suo 6.0 European Tour, con cui ha riscosso ovunque l’”overbooking” da nord a sud del Paese e dell’Europa (da Milano a Torino, a Reggio Emilia, Cosenza, Roma, Catania e Palermo; dalla Germania alla Svizzera).

Il 21 luglio Carmina Burana - Dalle radici della tradizione a Carl Orff, il grande incontro tra la musica classica e quella popolare, avverrà grazie alla direzione musicale e artistica del M° Giovanni Cernicchiaro con Nando Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon del Cafè Lotì.

Il 22 luglio e il 25 luglio, in programma due concerti con due musicisti di rilievo assoluto: Damien Rice, considerato uno dei migliori cantautori internazionali del nostro tempo, farà tappa al Teatro Romano con il suo “Wood Water Wind Tour” e Burt Bacharach, uno dei più grandi compositori di ogni tempo, con una personalità da eroe carismatico che gli ha consentito di superare i limiti generazionali scrivendo alcuni fra i più acclamati brani nella storia della musica, che torna in tour in Europa per festeggiare i suoi 90 anni.

Il 26 luglio sarà la volta di Latte e i suoi derivati in concerto, la storica formazione di Greg e Lillo che, dopo una lunga assenza dalle scene, sta per tornare con un nuovo album.

Il 28 luglio, dopo il sold out dello scorso anno, tornano i Pink Floyd Legend con “Live At Ostia Antica” con l’esecuzione - oltre ai maggiori “greatest hits” - dei brani che i Pink Floyd eseguirono dal vivo nel leggendario concerto-evento del 1971 “Live At Pompeii”, con un nuovo e unico allestimento del palco per riprodurre la suggestione delle atmosfere, dei suoni e delle luci dell’originale. (La redazione)