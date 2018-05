Rhye e Interpol al Sexto ‘Nplugged 2018 | News



Alla sedicesima edizione del Sexto ‘Nplugged, festival estivo di musica che si tiene ogni anno a Sesto al Reghena in provincia di Pordenone, due saranno le esclusive nazionali: Interpol (foto in alto) il 26 giugno e Rhye il 7 agosto 2018.

Nelle passate edizioni hanno calcato il palco di Sexto ‘Nplugged artisti come Air, Antony and the Johnsons, St. Vincent, The War on Drugs, Belle and Sebastian, Einstürzende Neubauten, Goldfrapp e Apparat. (La redazione)