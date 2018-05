Magnolia Estate 2018: tutti i nomi della rassegna estiva milanese | News



Annunciato il cartellone per l’attesissima estate del Circolo Magnolia di Segrate (Milano), che torna anche quest’anno dal 18 maggio al 15 settembre 2018 con una programmazione artistica variegata e attenta alle novità musicali locali e internazionali, tra concerti, festival, party ed eventi speciali sette giorni su sette, Ferragosto compreso.

Tra i primissimi event confermati di Magnolia Estate 2018 tra cui la performance della cantautrice e icona statunitense St. Vincent, per quella che sarà l’unica data italiana e i live della nuova rivelazione dell’R&B Khalid e dell’artista britannico vincitore del Mercury Prize Benjamin Clementine.

Annunciati anche gli headliner di Radar Festival, venerdì 8 e sabato 9 giugno: Sampha, The Black Madonna, Charlotte Gainsbourg, Superorganism, Abra e molti altri. (La redazione)

Cartellone Magnolia Estate 2018

Venerdì 18 Maggio - Magnolia Grand Opening Night w/ Casino Royale, Lele Sacchi e Mall Grab

Sabato 19 maggio - Fresh Prince Night w/ Egreen

Domenica 20 Maggio - The Damned

Venerdì 25 Maggio - MI AMI FEST

Sabato 26 Maggio - MI AMI FEST

Venerdi 1 Giugno - Ellen Allien

Domenica 3 Giugno - La Festa del Giappone

Mercoledì 6 Giugno - IN FEST

Venerdì 8 Giugno - RADAR FEST

Sabato 9 Giugno - RADAR FEST

Lunedì 11 Giugno - Bad Religion

Giovedì 14 Giugno - Fine Before You Came

Venerdì 15 Giugno - Twist and Shout! presents Gran Ballo di Fine Anno

Domenica 17 Giugno - Pain of Salvation

Martedì 19 Giugno - Nebula

Mercoledì 20 Giugno - Mezzosangue

Lunedì 25 Giugno - Rise Against

Martedì 26 Giugno - Ron Gallo

Mercoledì 27 Giugno - St. Vincent

Giovedì 28 Giugno - NOFX x Punk in Drublic Fest

Venerdì 29 Giugno - Noyz Narcos

Sabato 30 Giugno - ASTRO w/ Jon Hopkins

Domenica 1 Luglio - Solomacello fest - Episodio 2

Lunedì 2 Luglio - Soulfly

Mercoledì 4 Luglio - Action Bronson

Giovedì 5 Luglio - Godspeed You! Black Emperor

Domenica 8 Luglio - UNALTROFESTIVAL w/ James Bay

Lunedì 9 Luglio - White Buffalo

Martedì 10 Luglio - Khalid

Mercoledi 11 Luglio - Albert Hammond Jr

Giovedi 12 Luglio - Mecna

Venerdì 13 Luglio - Chinese Man

Lunedì 16 Luglio - Vince Staples

Mercoledì 18 Luglio - SOJA

Giovedì 19 Luglio - Benjamin Clementine

Lunedì 23 Luglio - Pallbearer

Mercoledì 25 Luglio - Goblin di Claudio Simonetti

Domenica 29 Luglio - Chelsea Wolfe + Brutus

Martedì 31 Luglio - Ministry

Martedì 7 Agosto - The Vandals

Giovedì 9 Agosto - Madball

Domenica 19 Agosto - The Used | Counterparts

Lunedì 20 Agosto - Black Dahlia Murder

Mercoledì 22 Agosto - Nick Murphy

Martedì 28 Agosto - Flogging Molly

Giovedi 13 Settembre - Sofi Tukker