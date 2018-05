A Milano torna la musica elettronica di Astro Festival 2018 | News



Tornano a splendere le luci di Astro Festival: il 30 giugno 2018 al Circolo Magnolia di Milano, per la sua terza edizione, al nome di Jon Hopkins si aggiungono ora i tedeschi Âme, gli inglesi George FitzGerald e Ross From Friends, l’italiano Gigi Masin, tutti in versione live dal tramonto all’alba.

A coronare l’edizione 2018 di Astro Festival ci sarà il dj set di Boys Noize. (La redazione)