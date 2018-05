Kerry Devine - Away From Mountains, 2018 | Recensione | Streaming



È un folk etereo, raffinato e sognante quello realizzato dalla giovane cantautrice britannica Kerry Devine con questo delizioso album d’esordio dal titolo Away From Mountains.

Dopo un paio di EP datati 2013 (Early Riser e Fools That Fall), la multistrumentista inglese decide finalmente di pubblicare il suo primo lavoro sulla lunga distanza.

Un disco dai contorni pop che all’occorrenza riesce persino a contaminarsi con un’elettronica gentile, garbata, non evidente, senza mai mettere in secondo piano la voce incantevole e cristallina di Kerry Devine, che in alcuni momenti sembra muoversi tra Beth Orton, Joni Mitchell e Angel Olsen.

Dieci canzoni che non perdono mai d’identità, dalla traccia iniziale Charlston Town alla conclusiva Closed Roads, e che fanno di questo Away From Mountains una piccola, inconsueta meraviglia del 2018. (Antonio Tabuschieri)

