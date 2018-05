Nuovo album per la band formata da Eugene S. Robinson, Pierpaolo Capovilla, Franz Valente e Xabier Iriondo | News



Nuovo capitolo per i Buñuel, la creatura nata due anni fa dall’incontro tra Pierpaolo Capovilla, Franz Valente (entrambi in One Dimensional Man e Il Teatro Degli Orrori), Eugene S. Robinson degli Oxbow e Xabier Iriondo (Afterhours e Todo Modo).

The Easy Way Out consolida l’idea della musica rapida sviscerata con furore nel loro esordio

ed amplia gli orizzonti con brani più lenti che ci portano per mano in atmosfere destrutturate dal sapore unico.

La produzione artistica di The Easy Way Out è di Xabier Iriondo. La voce e i testi di Eugene sono densi e viscerali, la sezione ritmica di Pierpaolo e Franz è tagliente, non concede tregua e a tratti rallenta divenendo sempre più infernale, le elettrizzanti chitarre di Iriondo sono esplosive ed emanano certi sapori sixties.

The Easy Way Out è stato pubblicato lo scorso 27 aprile per La Tempesta International con distribuzione Goodfellas. (La redazione)