Gli Emotu con il nuovo album Meccanismi Imperfetti | News



Meccanismi Imperfetti è il titolo del nuovo album degli Emotu. Un disco che parla di emozioni, di disordini personali e sociali, ma anche di speranza e di libertà, con un linguaggio adeguato alla contemporaneità di una società confusa e precaria, in cui anche le emozioni sono figlie di un presente complicato e di un futuro enigmatico.

Ogni canzone è un frammento di vita, un piccolo spaccato del nostro vissuto quotidiano fatto di difficoltà e incomprensioni nei rapporti interpersonali (Una goccia e Ogni cent’anni), di dipendenze (L’uragano), di violenza contro le donne, (Eva su Marte), della percezione distorta del “sé” e dell’altro” generata dall’eccesso di realtà virtuale (Senza luce), ma anche di quel difficile percorso che spinge a provare di cambiare il mondo a partire dal nostro piccolo pianeta personale (Actarus).

Liberarsi dei muri per tornare simbolicamente in Africa, il luogo in cui l’uomo è nato con la sua libertà originale (Vento a Monastir) o scalare le vette pericolose della psiche (Vertici precipizi), per arrivare a scorgere l’ampiezza di quel mondo interiore che vuole essere abbracciato interamente. (La redazione)