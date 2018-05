L’album di debutto delle Ginger Bender. Guarda il video | News



Tieni accesa la luce è l’album di debutto delle Ginger Bender, duo tutto al femminile composto da Alessandra Di Toma e Jeanne Hadley.

Il disco è stato prodotto da Paolo Mei per Rocketta Records e vede la produzione artistica del maestro Lorenzo Gasperoni, con il quale le ragazze hanno studiato percussioni africane.

La loro musica è ricca di influenze e di universi sonori differenti, le lingue e gli stili si mischiano: nelle loro canzoni si possono sentire sonorità blues, funk, afro, armonie che ricordano vecchie ballad jazz degli anni ’30 cantate su un ritmo reggae sincopato.

I loro testi - scritti sia in italiano che in inglese (lingua madre di Jeanne)- toccano diverse tematiche, tra cui le diverse sfaccettature dell’amore, soprattutto quello disfunzionale. Alcuni sono stati ispirati da incontri avvenuti in tour, altri semplicemente da riflessioni condivise.

Una delle prerogative del duo è quella dell’improvvisazione, retaggio del loro percorso musicale jazz e afro. Guarda il video del singolo Cumbia nera, brano d’apertura estratto da Tieni accesa la luce pubblicato lo scorso 27 aprile 2018. (La redazione)