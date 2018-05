L’EP di debutto dei toscani Exspectans Ver | Streaming



In Limine è il debutto della band toscana Expectans Ver pubblicato il 21 aprile 2018 da Seahorse Recordings con distribuzione Audioglobe.

Un nome e un titolo latini per una band dalle sonorità internazionali e contemporanee. Su una matrice di stampo new wave si innestano esplosioni e aggressività di derivazione post-hc e nonostante la band prediliga sonorità pulite si coglie il grande carico di energia. Le melodie sono avvolgenti, con momenti e testi nati per essere cantati in coro dal pubblico sotto il palco, mentre dal punto di vista della composizione la band toscana rifugge la semplice formazione per sonorità più articolate

E con queste parole gli Exspectans Ver si raccontano: [i]“In Limine, sulla soglia della prigionia e della libertà miracolosa. È un lavoro agrodolce, che unisce le durezze del punk hardcore a melodie ed ambientazioni sonore più delicate ed eteree. Un percorso volto ad affrontare la propria individualità in modo intimo e riflessivo, ma che trova nel nervosismo ritmico l’incarnazione della lotta interiore.”

In Limine degli Exspectans Ver è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi