The Handsome Family: a ottobre tre date in Italia | News | Concerti



Definiti dal critico americano Greil Marcus come i “Beatles del mondo folk“, Brett e Rennie Sparks (meglio noti come The Handsome Family) arrivavo in Italia per tre imperdibili date.

La band statunitense sarà in concerto il 12 ottobre Raindogs House di Savona, 13 ottobre al Bronson di Ravenna e infine 14 ottobre 2018 Serraglio di Milano. (La redazione)