The Breeders: l’alternative rock della band americana a Ferrara Sotto le Stelle | News | Concerti

The Breeders: l'alternative rock della band americana a Ferrara Sotto le Stelle



The Breeders direttamente dagli USA, portano in scena un alternative rock dalla storia mozzafiato che parte direttamente dal 1988 quando Kim Deal dei Pixies e Tanya Donelly delle Throwing Muses diedero vita al progetto che da lì a qualche anno sarebbe diventato vera e propria colonna portante di una scena musicale ben nota anche nel nostro Paese.

La band è attualmente composta da Kim Deal (voce e chitarra), da sua sorella gemella Kelley Deal (chitarra e cori), da Jim Macpherson (batteria e percussioni) e Josephine Wiggs (basso).

Il sound facilmente identificabile della band prende vita con Pod (1990), il primo album pubblicato dalla 4AD, etichetta che continuerĂ a pubblicare tutti gli album della band tra cui Last Splash (1993), Title TK (2002), Mountain Battles (2008) e il recentissimo All Nerve (2018).

L’album anticipato dal singolo Wait in the Car scritto da Kim Deal e Richard Presley, segna il ritorno ufficiale della formazione americana dopo un lungo digiuno dallo studio di circa otto anni.

Il ritorno nel panorama musicale è un vero e proprio colpo di scena in grande stile per il gruppo che non ha perso un colpo e che sembra non esser mai invecchiato.

Il tour mondiale in programma toccherà anche l’Italia, in particolar modo Ferrara, dove The Breeders si esibiranno il 5 giugno prossimo nella splendida cornice del Cortile del Castello Estense, in occasione di Ferrara Sotto Le Stelle 2018.

Un concerto da non perdere assolutamente dove potrete ascoltare una delle band alternative rock che è stata in grado di plasmare un genere e un intero modo di fare musica che, ultimamente, risulta davvero difficile per i nostri artisti “contemporanei”.

Il marchio di fabbrica è ancora vivo e vegeto. L’ultimo All Nerve è infatti un disco che ha tutte le carte in regola per essere uno dei lavori piĂą prestigiosi della formazione di Boston. Un album che dimostra come la buona musica difficilmente passa di moda, anche se gli anni passano. (Lorenzo D’Antoni)

In occasione del concerto di Ferrara Sotto le Stelle, la redazione di Musiclettter.it, in accordo con l’organizzazione del Festival, regala n. 2 biglietti del concerto. Per sapere come, clicca qui.