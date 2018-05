Violent Scenes - Know by Heart, 2017 | Recensione



Know by Heart è il nuovo album dei Violent Scenes, promettente band alternative rock che dimostra come la migliore musica sia sempre più difficile da rintracciare, soprattutto sui grandi network radiofonici o sulle grandi testate giornalistiche che incensano gli hype artisti poco meritevoli.

Di certo non è il caso dei Violent Scenes che mettono in mostra un alternative rock completo e pieno di sfaccettature diverse, influenze ed esperienze che di sicuro sono confluite in un progetto ambizioso per una band dalla tenera età.

Know by Heart è un vero e proprio inno verso un amore, quello per la musica, pieno di fatica, sudore, e voglia di riscatto che trapela dalle dita dei giovani musicisti. Punto di forza della band è di certo una sintonia che trasuda da ogni singola nota, una sintonia e un’armonia compositiva che davvero farebbe saltare sulla sedia anche il più critico dei critici che si convertirebbe subito al credo dei Violent Scenes.

Il sound della band è armonioso, pieno di riferimenti stilistici appartenenti a epoche diverse ma anche moderne. L’uso della voce quasi dietro gli strumenti è un tocco in più per una band che fa dell’ecletticità musicale il suo punto di forza.

I Violent Scenes non hanno limiti, non hanno confini e non hanno di certo voglia di stare fermi ed il loro disco ne è la prova vera e concreta. Siamo certi che in Italia di band così ce ne siano parecchie, e noi ne saremmo davvero felici di scoprirle una per una, elogiarle e dare una gran bella pacca sulla spalla perché loro sono i veri eroi di questo periodo storico un po’ buio, un po’ mediocre e un po’ superficiale.

Know by Heart è un’ottima prova, adesso tocca alla musica fare il suo dovere e compiere il suo viaggio nelle menti e nelle orecchie di chi ascolta. Consigliatissimi. (Sante Urchino)