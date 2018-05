Il desert rock degli italiani The Last Drop of Blood | News | Video



The Last Drop of Blood è l’omonimo album d’esordio della band formata da Francesco Cappiotti (chitarra), Carlo Cappiotti (voce), Chris Meggiolaro (basso), Simone Marchioretti (batteria), Andrea Ferigo (chitarra) e Claudia Or Die (tastiere e sintetizzatori).

Il disco, in uscita in Italia venerdì 25 maggio 2018 su Vrec, vede la produzione del compositore americano Shawn Lee, conosciuto per aver lavorato con artisti del calibro di Jeff Buckley e Amy Winehouse. (La redazione)