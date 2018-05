L’EP di debutto dei Bardique in streaming integrale | News



I Bardique sono una giovane band indie folk nata tra il Veneto e il Trentino ma dall’anima

irlandese.

Over His Head a Ring è il loro EP di d’esordio pubblicato lo scorso marzo da Schiavetti Records.

Un mini lavoro registrato in pochi mesi da Claudio, Stefano e Norberto (i tre protagonisti dei Bardique) che hanno dato vita a una manciata di canzoni leggere in grado di darvi un po’ di pace e serenità .

A partire da oggi Over His Head a Ring è in streaming integrale.