Chip Wickham - Shamal Wind, 2018 | full album stream



Come il vento del Golfo Persico a cui si riferisce il titolo del disco, che indica il passaggio da una stagione all’altra, Shamal Wind segnala un nuovo capitolo nella storia del flautista e sassofonista da Manchester Chip Wickham, che può annoverare Gilles Peterson tra i suoi fan.

Wickham vanta oltre 30 anni di esperienza come musicista, avendo scritto, collaborato, registrato ed essendosi esibito dal vivo con nomi come The Pharcyde, Jimpster, Nightmares On Wax, Roy Ayers, per citarne solo alcuni.

Shamal Wind è il suo nuoo lavoro discografico uscito il 25 maggio scorso per la Lovemonk Records, ed è il seguito del disco di debutto La Sombra pubblicato nel 2017.

Registrato a Madrid a luglio nel 2017, Shamal Wind è un viaggio sonoro che spazia tra spiritual jazz, fusion, latin jazz e modal jazz, arricchito da percussioni arabeggianti. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi