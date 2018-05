Curtis Harding a luglio dal vivo in Italia | News | Concerti | Streaming



Fresco di pubblicazione dell’album Face Your Fear (2017), accolto con entusiasmo unanime dalla critica internazionale, Curtis Harding torna in Italia per due date estive: il 3 luglio al Covo di Bologna e il 4 luglio 2018 al Castello de’ Monti di – Carigliano d’Otranto (Lecce).

Il New York Magazine ha lodato la sua “voce graffiante”, unica nel panorama musicale, definendo Face Your Fear come una delle uscite più interessanti dell’autunno scorso.

L’album è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi