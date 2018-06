Al via la XXIII edizione di Ferrara Sotto Le Stelle | Festival | Concerti



Prenderà il via martedì 5 giugno con l’esibizione degli americani The Breeders la ventitreesima edizione di Ferrara Sotto Le Stelle, senza dubbio uno dei migliori festival musicali dell’estate.

Un festival che dal 1996 spazia, con gusto e ricercatezza, dalla musica indipendente e alternativa a quella mainstream e contemporanea.

Non a caso infatti anche l’edizione 2018 vedrà protagonisti artisti italiani e internazionali amati da un pubblico sempre più ampio e attento alla qualità delle proposte musicali di questi ultimi anni.

Caratteristiche che rendono Ferrara Sotto Le Stelle un punto di riferimento per tutti coloro, giovani e meno giovani, che sono sempre al passo coi tempi e che cercano quel giusto equilibro tra passato, presente e futuro.

Si partirà quindi con i veterani The Breeders per passare ai maestosi innovatori della musica elettronica-dance e post-punk revival quali gli LCD Soundsystem di James Murphy, che si esibiranno mercoledì 13 giugno per l’unica data prevista in Italia.

Giovedì 28 giugno sarà poi la volta della dance d’autore di Marco Jacopo Bianchi, aka Cosmo, mentre domenica 8 luglio sarà protagonista l’indie pop di un altro italiano di talento, ovvero Colaspesce, all’anagrafe Lorenzo Urciullo.

A chiudere magnificamente l’edizione 2018 di Ferrara Sotto Le Stelle ci penseranno infine due formazioni stellari e magiche della scena alternativa mondiale: i Cigarettes After Sex (lunedì 9 luglio) e i Kasabian (martedì 17 luglio).

A fare da cornice ovviamente ci saranno, come sempre, la meravigliosa Piazza Castello e il suggestivo Cortile del Castello Estense, entrambi situati nel cuore della città di Ferrara.

Di seguito tutte le date relative all’esibizione di ogni singolo artista. Roba da leccarsi i baffi, pardon, le orecchie!

5 giugno – THE BREEDERS – Cortile del Castello Estense

13 giugno – LCD SOUNDSYSTEM – Piazza Castello | Unica data italiana

28 giugno – COSMO – Piazza Castello

8 luglio – COLAPESCE – Cortile del Castello Estense

9 luglio – CIGARETTES AFTER SEX – Cortile del Castello Estense

17 luglio – KASABIAN – Piazza Castello

(La redazione)