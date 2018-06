TOdays 2018 con tanti artisti italiani e internazionali della scena musicale alternativa e contemporanea | Festival | Concerti



A Torino, dal 24 al 27 agosto 2018, torna il Todays Festival giunto alla sua quarta edizione.

Tanti i nomi di spicco del panorama musicale, alternativo e contemporaneo, in programma per questa nuova edizione.

The War on Drugs, King Gizzard and the Lizard Wizard, Mount Kimbie, Bud Spencer Blues Explosion, Coma Cose, Lena Willikens, Falty DL, Touch Movements (venerdì 24 agosto).

My Bloody Valentine, Echo & The Bunnymen, Colapesce, Daniele Celona, Cosmo, Mouse on Mars, Acid Arab, Red Axes (sabato 25 agosto).

Editors, Ariel Pink, Generic Animal, Maria Antonietta, Miss Keta (domenica 26 agosto).

Artisti italiani e internazionali che con la loro musica vi scuoteranno dal torpore estivo nell’ultimo weekend agostano. (La redazione)