La musica di Ciociaria Open Air per rilanciare la Valle del Sacco | Festival | Concerti



Domani 9 giugno a Ceccano, presso il Campo da Baseball “G. Bonanni”, con le esibizioni di Fra Quintale, Wrongonyou e Dola, prende il via la prima edizione di Ciociaria Open Air, evento musicale teso alla valorizzazione e alla riqualificazione dell’area, violentata, attorno al fiume Sacco.

Il festival proseguirà con Alborosie e Pakkia Crew (16 giugno), Nitro, Dope D.O.D. e Dani Faiv (29 giugno), Giuliano Gabriele Ensemble (30 giugno), Cosmo (7 luglio), Negrita (14 luglio), Lato B (20 luglio), At The Gates, Carnifex e Destrage (27 luglio) e Piotta, Brusco e Frankie Hi Nrg Mc (28 luglio - Foto in alto)

Incontri che si propongono di rilanciare la Valle del Sacco non solo dal punto di vista musicale e culturale ma anche ambientale, agricolo, economico e sociale. (La redazione)