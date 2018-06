A Ferrara Sotto Le Stelle l’unica data italiana degli LCD Soundsystem | Festival | Concerti



Quello di mercoledì 13 giugno a Ferrara è sicuramente uno degli eventi live italiani più attesi dell’estate, stiamo parlando del concerto degli LCD Soundsystem del leader e cantante James Murphy.

La formazione americana, dopo il recente American Dream, capolavoro del 2017 acclamato da critica e pubblico, sarà protagonista per l’unica data italiana della ventitreesima edizione di Ferrara Sotto Le Stelle.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli estimatori della band di New York che, grazie a dischi come LCD Soundsystem del 2005 e Sound of Silver del 2007, ha saputo dare nuova linfa a quel sound di fine anni ‘70 e inizio ‘80 che si muoveva tra elettronica, post-punk e synth-pop.

Il risultato, per quanto ci riguarda, è autentico e mai banale, quantunque gli LCD Soundsystem attingano a piene mani dall’esperienza maturata da gruppi come Talking Heads, New Order e Kraftwerk.

Ecco quindi che tra echi di post-punk revival e groove alternative dance, quello di mercoledì 13 giugno in Piazza Castello a Ferrara è uno degli appuntamenti dal vivo che più aspettiamo con ansia. (La redazione)

