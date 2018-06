Il nuovo lavoro discografico di Eduardo De Felice. Guarda il video | News

È così è il nuovo album del partenopeo Eduardo De Felice. Anticipato dall’uscita del singolo Cosa posso farci, il disco è uscito lo scorso 18 maggio per Apogeo Records e contiene undici tracce dal gusto vintage ma con un vestito moderno, melodie orecchiabili ma con un’anima profonda.

Il legame del cantautore agli anni ’70 e ’80 si rispecchia anche nella veste grafica scelta per l’album. Le diapositive utilizzate ritraggono lui e la sua famiglia a Sant’Agata dei Goti, luogo in cui ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza.

A proposito del nuovo lavoro discografico, ecco cosa dice il Eduardo De Felice: “Sono sempre stato attratto dalla magia culturale, sociale e artistica degli anni ‘70/’80, e sono un appassionato di quella che è stata la grande musica di quell’epoca. Pur traendone ispirazione, cerco in ogni caso di creare nelle mie canzoni uno stile personale, contaminando con le mie idee tutto ciò che ascolto. E se poi l’emozione che provo io nel comporle riuscirò a trasmetterla ad altre persone, allora sarà per me un successo.”

La produzione artistica di È così è stata curata da Gnut con il quale il nostro cantautore napoletano ha anche avuto il piacere di duettare in un pezzo del disco, E così deve andare. (La redazione)