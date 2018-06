Nuovo album per i Get Well Soon di Konstantin Gropper. Si intitola The Horror | News



“La paura è un tema che emerge molto rapidamente se si cerca di capire lo strano mood della nostra società“, dice Konstantin Gropper dei Get Well Soon sul suo cambiamento stilistico dal vecchio album Love (2016) all’ultimo The Horror, pubblicato l’8 giugno scorso da Caroline International con distribuzione Universal.

The Horror è un lavoro dal forte sapore cinematografico che prende ispirazione dai compositori classici del XX secolo come Charles Ives e Morton Feldman, e da Nelson Riddle, arrangiatore e orchestratore di Frank Sinatra, un nome significativo, quest’ultimo, al quale Gropper rende omaggio basandosi soprattutto al suo periodo d’oro degli anni ’50. Del resto Konstantin dice che ha sempre desiderato essere un crooner alla maniera di The Voice. (La redazione)