Double Negative Ã¨ il nuovo album dei Low in uscita a settembre. A ottobre una data in Italia | News | Concerti

Double Negative è il nuovo album dei Low in uscita a settembre. A ottobre una data in Italia | News | Concerti



Il 14 settembre prossimo sarà pubblicato da Sub Pop con distribuzione Audioglobe il nuovo lavoro discografico dei Low.

Si intitolerà Double Negative e, a detta dei primi comunicati stampa, sarà l’album più sfacciato e potente che la formazione slowcore statunitense abbia finora pubblicato.

I Low hanno reso disponibile, come anteprima, i videoclip delle prime tre canzoni del disco: Quorum, Dancing and Blood e Fly, diretti rispettivamente da Ben Chisholm, Karlos Rene Ayala e Mark Pellington.

Per la realizzazione di Double Negative la band ha arruolato B.J. Burton, produttore che negli ultimi anni ha lavorato con Bon Iver, Lizzo e Francis and the Lights.

I Low di Alan Sparhawk (chitarra e voce) e Mimi Parker (batteria e voce), con l’aggiunta di Steve Garrington (basso), saranno in Italia, per una sola data, il 5 ottobre 2018 al Teatro Dal Verme di Milano. (La redazione)