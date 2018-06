A Ferrara Sotto Le Stelle 2018 l’elettronica dance e d’autore di Cosmo | Festival | Concerti



Energia e divertimento contro emotività e sentimento. Questi dualismi non sempre si escludono. È il caso di Cosmo che si esibirà giovedì 28 giugno a Ferrara Sotto Le Stelle 2018.

Cosmo amalgama alla perfezione parole d’amore e musica elettronica, creando una miscela da far invidia alla club culture più underground.

È impossibile non farsi trascinare dagli ostinati della drum machine dell’ex Drink to Me, che mette in scena una festa più che un concerto, trasformandola in una delle esperienze più intense nell’ambito live di questa stagione.

A scaldare l’atmosfera ci penseranno i dj Enea Pascal e Splendore, aka Ivreatronic, con un travolgente e fibrillante set B2B.

I concerti rimanenti di FSLS 2018

28 giugno - COSMO - Piazza Castello

8 luglio – COLAPESCE – Cortile del Castello

9 luglio – CIGARETTES AFTER SEX – Cortile del Castello

17 luglio – KASABIAN – Piazza Castello

(La redazione)