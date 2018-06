Annullato il Ciociaria Open Air 2018 | News



Con un comunicato stampa apparso il 13 giugno 2018 alle ore 21:03 sulla pagina ufficiale FB dell’organizzazione, apprendiamo che il festival Ciociaria Open Air è stato annullato. (La redazione)

Ecco quanto è stato scritto: “Ciociaria Open Air informa, non senza grande rammarico, di essere stata costretta ad annullare il festival in corso a Ceccano. Ci preme chiedere scusa a chi avesse già acquistato i biglietti, informandolo che quelli acquistati on-line potranno essere rimborsati nei prossimi giorni secondo le procedure previste da i-ticket.it e Ticketone.it; tempi e modalità del rimborso di quelli acquistati presso la biglietteria del festival, invece, verranno pubblicati a breve sulla nostra pagina facebook. Siamo estremamente dispiaciuti di dover dare questa comunicazione, come organizzatori e come innamorati della musica dal vivo. Ci rifaremo presto. ” (Leggi qui)