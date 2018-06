Eva su Marte: il nuovo video degli Emotu | News

Lo scorso 11 maggio gli Emotu hanno pubblicato il nuovo album dal titolo Meccanismi Imperfetti. Un disco che parla di emozioni, di disordini personali e sociali, ma anche di speranza e di libertà, con un linguaggio adeguato alla contemporaneità di una società confusa e precaria, in cui anche le emozioni sono figlie di un presente complicato e di un futuro enigmatico.

Dopo la pubblicazione di Ogni cent’anni, che ha anticipato l’uscita del nuovo lavoro discografico, è la volta del video di Eva su Marte, in anteprima esclusiva su Musicletter.it a partire da oggi.

“Eva va su Marte perché su questa Terra non ce la fa più. Eva è l’essenza originale di tutte le donne, la rappresentante capostipite, simbolo unico di una storia millenaria fatta di soprusi e violenze, oggi acuiti dai fatti che segnano il quotidiano: tenute in segregazione, nell’ombra e con meno diritti in troppi paesi del mondo; costrette a disumane castrazioni fisiche; o a subire imposizioni, pressioni psicologiche e varie forme di violenza, al lavoro come fra le mura domestiche.

Eva nella canzone è quell’essenza che può trovare la salvezza dentro di sé: ‘il cuore mostra i muscoli, se tu lo vuoi niente cambia i codici di ciò che sei”, con la ribellione e la libertà “come puoi scorgere limpida la libertà, da un cristallo appannato’. Ma Eva è anche una donna che oggi non c’è più, morta per femminicidio, rappresentata come fosse però ancora viva. Le lancette dell’orologio tornano ad un minuto prima: Eva ha un’altra occasione. La vita di ogni donna oggi deve averne una.”