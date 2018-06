Il calendario di Pordenone Blues Festival 2018 | News | Concerti

In calendario dal 2 al 7 luglio, il Pordenone Blues Festival 2018 è una splendida realtà nazionale e internazionale che richiama ogni anno migliaia di persone provenienti da tutta Europa, attratte dai suoni e dalle atmosfere intramontabili del blues e dalle molteplici iniziative parallele organizzate sul territorio.

Quest’anno il festival presenta una line up di assoluto prestigio, che conta le esibizioni uniche in Italia di numerose star della musica internazionale.

A inaugurare la kermesse, e ad aprire la rassegna saranno i Sweet Soul Music Revue, la band più travolgente e divertente del panorama soul mondiale, in concerto lunedì 2 luglio in Piazza XX Settembre con un omaggio ai giganti della black soul music americana.

Di seguito il calendario completo della 27esima edizione di Pordenone Blues Festival. (La redazione)

- Lunedì 2/7: SWEET SOUL MUSIC REVUE, unica data in Italia, Piazza XX Settembre

- Martedì 3/7: 9° EUROPEAN BLUES MUSIC CONTEST - FINALE, Piazza XX Settembre

- Mercoledì 4/7: BLUES ON THE ROAD

- Giovedì 5/7: ANASTACIA + ROOSEVELT COLLIER BAND, Parco di San Valentino

- Venerdì 6/7: GLENN HUGHES “CLASSIC DEEP PURPLE LIVE” + DR. FEELGOOD (unica data in Italia) + ERIC GALES, Parco di San Valentino

- Sabato 7/7: LEVEL 42 (data unica in Italia) + LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS + WATERMELON SLIM + GUESTS. Parco di San Valentino