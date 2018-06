RadioLondra - Slurp, 2018 | Recensione



I RadioLondra pubblicano il loro album d’esordio intitolato Slurp, un vero e proprio viaggio multicolore tra le diverse sfumature del’indie pop dei nostri giorni. Il disco scorre molto velocemente e non presenta dei cali di tensione o semplicemente mantiene sempre alta l’attenzione dell’ascoltatore, probabilmente per il sound sempre fresco e pungente, perfetto per le orecchie dei più giovani e non solo.

Il punto di forza del progetto è di certo quello di incarnare una faccia moderna e lucente di ciò che oggi come oggi va semplicemente di moda, anche se Slurp non è di certo un prodotto usa e getta, anzi, riesce a cavalcare l’onda senza però sporcarsi più di tanto, mantenendo una sua bella identità.

Il disco è concepito nel migliore dei modi, strutturato, pensato e suonato bene, senza sbavature, difetti apparenti e di questo ne siamo molto contenti, perché riuscire a fare buona musica con gli strumenti e le mode è davvero difficile, e in questo caso i RadioLondra ce l’hanno fatta alla grande. Per accorgersene immediatamente basta ascoltare Come una volta, sicuramente uno dei brani più riusciti dell’intero lavoro.

In conclusione, Slurp è un gran bell’album, giovane e fresco ma allo stesso tempo con una maturità particolare che riesce a unire vecchia scuola e nuova scuola. Otto piacevoli canzoni tra pop italiano e musica d’autore che riescono perfino a strapparti un sorriso che, soprattutto di questi tempi, non è affatto poca cosa. (Lorenzo D’Antoni)