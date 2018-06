Rock the Targia 2018: quinto appuntamento con i siracusani Loners | News | Concerti



Domenica 1° luglio a Siracusa si terrà il quinto appuntamento di Rock the Targia 2018 con l’esibizione dal vivo dei Loners.

I Loners nascono a Siracusa negli anni ‘70 ad opera di Salvo Risal Rizzuto (voce) e Sante Barbagallo (chitarra).

Dopo una pausa di 30 anni in cui Salvo si trasferisce a Londra, pubblicano nel 2007 il loro primo album I remember a dream.

Adesso insieme a Gaetano Brancati al basso, Vincenzo Perticone alla chitarra e Alberto Mirabella alla batteria presentano il nuovo lavoro If I only could, prodotto da Carlo Noja Barbagallo. (La redazione)