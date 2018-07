A Roma, dal 7 luglio al 10 agosto, la prima edizione di Parco Schuster con musica, libri e sport | News



21.000 metri quadrati di musica, libri, cultura, sport e appuntamenti con doppio palco e un ricco palinsesto live: questa è la prima edizione di Parco Schuster, uno spazio a 360 gradi che dal 7 luglio al 10 agosto porterà nel cuore di Ostiense con artisti come Almamegretta e Africa Unite, Apres La Classe, Toquinho, The City of Rome Celtic Festival - The Dublin Legends, Toquinho, Zac Harmon + Joe Louis Walker + Sarah Jane & The Olograms, Emilio Stella, Franco Micalizzi & The Big Bubbling Band e molti altri.

Un’area verde di musica, libri, relax e divertimento con un ricco palinsesto live: questa è la prima edizione di Parco Schuster, uno spazio a 360 gradi che dal 7 luglio al 10 agosto porterà nel cuore di Ostiense artisti del calibro di Almamegretta e Africa Unite (23 luglio), Apres La Classe (29 luglio), The City of Rome Celtic Festival - The Dublin Legends (11 luglio), Toquinho (30 luglio), Franco Micalizzi (9 luglio), Zac Harmon + Joe Louis Walker + Sarah Jane & The Olograms (19 luglio) e poi ancora Piji con Emmet Ray Manouche Orkestra (8 luglio), Fulvio Tomaino Band (10 luglio), Lucy Soul Band “A Soul Experience” (12 luglio), Animals Pink Floyd (13 luglio), I Tarantolati di Tricarico (14 luglio), Swing Valley Band (15 luglio), Rino Gaetano Band (20 luglio), GRA - Grandi Romani Autori (21 luglio), Scoop Band (24 luglio), Emilio Stella (26 luglio), Rocky Horror Erotic Dream (28 luglio), Cristiano Micalizzi (8 agosto).

Un viaggio nella musica, con la direzione artistica de L’Asino che Vola e Let it Beer, che va dai due massimi esponenti italiani del reggae e del dub, Africa Unite e Almamegretta, alle sonorità brasiliane di Toquinho, al blues di Zac Harmon, Joe Louis Walker e Sarah Jane & The Olograms fino ad arrivare ad autentiche serate evento come quella che vedrà protagonisti i The Dubliners per “The City of Rome Celtic Festival - The Dublin Legends” e Franco Micalizzi, compositore di alcune delle più celebri colonne sonore italiane.

Nel segno della qualità e di una proposta sempre originale, Parco Schuster diventerà uno spazio verde a due passi dal centro di Roma che ospiterà concerti, street food, ristorazione, presentazione di libri e dibattiti culturali, articolando un’offerta differenziata per i diversi pubblici e i loro diversi interessi.

Parco Schuster non è solo musica ma offre anche uno spazio ristoro di qualità, nel quale vivere il parco con tutti i comfort dell’estate, insieme a un’area relax attrezzata, tavolini e sedute per bere una birra in compagnia, tra i calcio balilla e i ping pong, o godersi una cena all’aria aperta con L’Asino che Vola.

Inoltre, ogni domenica a Parco Schuster spazio allo swing con una lezione gratuita del maestro e Dj Emanuele Margiotta, che con il suo entusiasmo sarà felice di insegnare le combinazioni di passi più note, ritmo e postura per poter ballare in pista davvero con tutti. Dopo la lezione si continuerà a ballare in compagnia di band. Si parte da domenica 8 luglio con l’orchestra jazz-manouche, reunion dei principali esponenti romani del genere, ideata da Piji in omaggio al personaggio inventato da Woody Allen: 8 musicisti uniti dalla musica di Django e di Emmet Ray restituiranno l’energia e la meraviglia di uno swing che travolgerà il pubblico di Parco Schuster.

PROGRAMMA

07/07/2018 Festa Grande

08/07/2018 Spazio Swing - Piji con Emmet Ray Manouche Orkestra

09/07/2018 Franco Micalizzi & The Big Bubbling Band

10/07/2018 Fulvio Tomaino Band

11/07/2018 The City of Rome Celtic Festival - The Dublin Legends

12/07/2018 Lucy Soul Band “A Soul Experience”

13/07/2018 Animals Pink Floyd

14/07/2018 I tarantolati di tricarico

15/07/2018 Spazio Swing - Swing Valley Band

19/07/2018 Zac Harmon + Joe Louis Walker + Sarah Jane & The Olograms

20/07/2018 Rino Gaetano Band

21/07/2018 GRA - Grandi Romani Autori

22/07/2018 Spazio Swing

23/07/2018 Almamegretta e Africa unite

24/07/2018 Scoop Band

26/07/2018 Emilio Stella

28/07/2018 Rocky Horror Erotic Dream

29/07/2018 Apres la Classe

30/07/2018 Toquinho

08/08/2018 Cristiano Micalizzi

Parco Schuster è un evento completo, un ritrovo quotidiano che accompagna romani e turisti durante tutto l’arco della giornata dal 7 luglio al 10 agosto. (La redazione)