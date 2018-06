Overflowing: ascolta l’omonimo EP d’esordio | Streaming



Overflowing è il progetto solista di Gian Maria Vannoni, musicista e songwriter riminese classe 1986 già frontman di Dawn Under Eclipse e Rudyscave.

Pubblicato il 23 giugno per Collettivo Funk, il suo omonimo EP d’esordio è composto 5 brani e miscela cavalcate electro rock con aperture post-rock, grunge e shoegaze, il tutto caratterizzato da una capacità di scrittura davvero invidiabile.

Mixato e masterizzato dall’ottimo Steve Scanu (Urali, Lantern, Be Forest, Buckingum Palace e tanti altri), l’EP di debutta del musicista romagnolo è stato anticipato dal primo singolo Blood is god, per la regia di Davide Montecchi, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali grazie al suo film d’esordio “In a lonely place”.

Da segnare anche lo splendido artwork realizzato dal riminese Daniele Aluigi aka Radiant Crescendo. Fan di Puscifer, Tame Impala e Depeche Mode, Overflowing è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto! (O.M.)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi