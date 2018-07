L’album d’esordio degli australiani RVG | News | Video



Gli RVG sono un giovane quartetto indie di Melbourne, Australia, composto dalla cantante e chitarrista Romy e dai musicisti Reuben, Angus e Marc.

Il loro album d’esordio A Quality of Mercy uscirà per Fat Possum il 6 luglio prossimo ed è anticipato dal nuovo singolo Vincent Van Gogh e dalla già edita titletrack del disco.

A Quality of Mercy mescola certa new wave anni ‘80 con l’indie rock dei ‘90, senza dimenticare le moderne lezioni di formazioni recenti come DIIV, Beach Fossils e Mac DeMarco.

Guarda il video del nuovo singolo dal titolo Vincent Van Gogh. (La redazione)