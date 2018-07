Sonority Festival 2018, concorso che permette la registrazione e la promozione di un singolo | News



Torna per la seconda edizione il Sonority Festival, concorso nazionale per artisti e gruppi che permette la registrazione e promozione di un singolo.

Il concorso vede infatti la possibilità per cantanti e gruppi di vincere la registrazione di un singolo e il lancio promozionale dello stesso.

Iscriversi e partecipare è facile, gratuito e immediato: basta segnarsi sulla piattaforma www.zonar.it. Le iscrizioni sono ammesse fino all’8 luglio.

Sono ammessi al concorso musicale nazionale Sonority Festival 2018 tutti i cantanti e gruppi musicali di qualsiasi età , nazionalità e genere musicale.

I partecipanti saranno divisi in 2 categorie: è ammessa la partecipazione di “interpreti” e “cantautori”. È ammessa la partecipazione di formazioni musicali o gruppi vocali che non superino i 5 elementi. L’artista potrà iscriversi in entrambe le categorie. (La redazione)