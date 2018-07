Tre date in Italia per Gilberto Gil che riproporrà il celebre album Refavela | Concerti



Gilberto Gil torna in Italia per far rivivere, a quarantuno anni di distanza dalla sua pubblicazione, il celebre album Refavela con tre imperdibili appuntamenti accompagnato da una superband arrangiata e diretta dal figlio Bem Gil (produttore artistico dell’intero tour). Special guest Chiara Civello e Mayra Andrade.

Pubblicato nel 1977 dopo la sua esibizione al Festac a Lagos in Nigeria, Refavela rappresenta uno dei progetti più belli e coinvolgenti di tutta carriera di Gilberto Gil.

L’album è dedicato alle favelas, piaga sociale del Brasile che l’artista ebbe modo di vedere, ma è anche uno dei dischi più “africani” di Gil con forti venature funk. L’esperienza africana ha permesso infatti all’artista di scoprire e assorbire ritmi e temi che hanno poi dato vita al disco, per tale ragione è considerato un lavoro ponte tra l’Africa e la parte nera del Brasile.

Oggi, dopo quarantuno anni dall’uscita, Gilberto Gil ripropone sul palco i brani rivisitati di questo celebre album, come Ilê Aiyê, Balafon, oltre ad uno dei grandi classici della canzone brasiliana Samba do Avião del grande Tom Jobim, in uno spettacolo unico che, da settembre in tour in molte città del Brasile e adesso in Europa, sta ottenendo un grandissimo successo di pubblico e critica.

La speciale band, capitanata dal figlio Bem Gil (voce e chitarra), è composta da alcuni tra i più rappresentativi musicisti della nuova scena musicale brasiliana: Domenico Lancellotti (batteria, percussioni e MPC), Bruno Di Lullo (basso), Thomas Harres (batteria e percussioni), Thiago Queiroz (sax e flauto), Mateus Aleluia Filho (tromba e flicorno), Nara Gil e Ana Lomelino (coriste) e Mestrinho (cori e fisarmonica).

Queste le date previste quest’estate in Italia da Gilberto Gil: sabato 14 luglio a Perugia per Umbria Jazz; lunedì 16 luglio a Venezia per Veneto Jazz; mercoledì 18 luglio 2018 a Monforte d’Alba per Monfortinjazz. (La redazione)