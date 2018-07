Targhe Tenco 2018 a Motta, Fabio Cinti, Mirkoeilcane, Francesca Incudine, Giuseppe Anastasi e Voci per la LibertÃ  | News

Targhe Tenco 2018 a Motta, Fabio Cinti, Mirkoeilcane, Francesca Incudine, Giuseppe Anastasi e Voci per la Libertà | News



Motta, Fabio Cinti, Mirkoeilcane, Francesca Incudine, Giuseppe Anastasi e l’album a progetto Voci per la Libertà - Una canzone per Amnesty sono i vincitori delle Targhe Tenco 2018, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso.

Gli artisti e i progetti discografici sono stati votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti e critici musicali.

Il cantante, polistrumentista e autore di testi Francesco Motta con l’album Vivere o Morire (etichetta Woodworm/Sugar) si aggiudica la Targa Tenco per il Disco in assoluto. Gli altri finalisti erano, in ordine alfabetico, Filippo Andreani (Il secondo tempo); Alessio Bonomo (La musica non esiste); Ermal Meta (Non abbiamo armi); Mirkoeilcane (Secondo me); The Zen Circus (Il fuoco in una stanza).

Mirkoeilcane con la canzone Stiamo tutti bene (etichetta Fenix Entertainment) è il vincitore della Targa per la Miglior Canzone, che, ricordiamo, va agli autori dei brani e non agli interpreti. A contendersi il primo posto: Ginevra Di Marco (Ninna nanna in fondo al mare); Alessio Lega (Ambaradan); Motta (Mi parli di te); Motta (Vivere o morire); The Zen Circus (Catene); The Zen Circus (Il fuoco in una stanza); Agnese Valle / Pino Marino (Come la punta del mio dito).

Per la sezione Opera Prima la vittoria è andata a Giuseppe Anastasi con Canzoni ravvicinate del vecchio tipo (etichetta GiuroUniversal Music/Artist First). Facevano parte delle nomination: Francesco Anselmo (Il gioco della sorte); Dunk (Dunk); Andrea Poggio (Controluce); Paola Rossato (Facile).

Per la targa Miglior album in dialetto, la più votata è stata Francesca Incudine con Tarakè (etichetta Isola Tobia Label). Gli altri candidati erano: La Maschera (ParcoSofia); Peppe Lanzetta (Non canto, non vedo, non sento); Elena Ledda (Làntias); Otello Profazio (La storia).

Fabio Cinti con La voce del padrone - Un adattamento gentile (etichetta Private Stanze) è risultato il più apprezzato per la categoria Interpreti di canzoni non proprie. Tra i finalisti: Patrizia Cirulli (Sanremo d’Autore); Corsi / Alloisio (Luigi); Grazia Di Michele (Folli Voli); Marco Rovelli (Bella una serpe con le spoglie d’oro).

Per la nuova Targa Tenco Album collettivo a progetto ha ottenuto maggiori consensi Voci per la Libertà - Un canzone per Amnesty. Gli altri progetti finalisti erano: Ama chi ti ama; Cantautori per Amatrice; Ko computer; La bellezza riunita.

Le Targhe verranno consegnate nell’ambito della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2018) organizzata dal Club Tenco in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre 2018.