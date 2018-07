Tre date in Italia per i canadesi Ought. Ascolta l’album Room Inside the World in streaming integrale | News | Concerti



Gli Ought - la band di Tim Darcy, Tim Keen, Matt May e Ben Stidworthy, riconosciuta come una tra le realtà più interessanti della scena indie e post-punk internazionale - arrivano in Italia per presentare Room Inside the World, il primo album su Merge, dopo i due precedenti lavori usciti per Constellation.

Tre le date previste nel nostro Paese: il 9 novembre al Monk di Roma per il Rome Psych Fest, 10 novembre al Covo di Bologna e l’11 novembre 2018 all’Ohibò di Milano.

Il suono dei canadesi Ought si presenta qui più ricco che in passato con un un uso sapiente di synth e drum machine e un gusto per il post-punk che va oltre la visione classica del genere.

Room Inside the World, uscito a febbraio 2018, è stato registrato presso il Rare Book Room di Brooklyn con il produttore Nicolas Vernhes (Deerhunter e Animal Collective). Un lavoro che esplora temi cari alla poetica della band come l’identità, le connessione e la sopravvivenza nel precario mondo odierno.

Room Inside the World è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi