A Ferrara Sotto Le Stelle 2018 Ã¨ la volta di Colapesce | News | Concerti

A Ferrara Sotto Le Stelle 2018 è la volta di Colapesce



Dopo la massiccia dose di electro degli ultimi appuntamenti, Ferrara Sotto Le Stelle 2018 si concede un po’ di delicatezza nel Cortile del Castello.

Domenica 8 luglio, in occasione della Giornata Internazionale delle Cooperative andrà in scena Colapesce con i suoi toni solari e riflessivi, che gli sono valsi la Targa Tenco come miglior opera prima.

Il concerto è a ingresso gratuito, il Cortile è accogliente (e i posti sono limitati) e il live mozzafiato. Che altro aggiungere?

Il giorno seguente (lunedì 9 luglio) sarà invece la volta delle atmosfere notturne degli acclamatissimi Cigarettes After Sex, i paladini dell’ambient minimale d’oltre oceano, che con classe ed eleganza sono riusciti nell’impresa di convincere anche l’ascoltatore più esigente.

Il gran finale di questa edizione di Ferrara Sotto Le Stelle si avvicina con l’esibizione dei Kasabian il 17 luglio 2018 in Piazza Castello. (La redazione)