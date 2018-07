Luce mai riposa Ã¨ il singolo che anticipa il nuovo album degli ÃœstmamÃ² | News | Video

Luce mai riposa è il singolo che anticipa il nuovo album degli Üstmamò | News | Video



Gli Üstmamò di Luca A. Rossi, Simone Filippi ed Ezio Bonicelli hanno annunciato l’uscita di un nuovo disco dal titolo Il Giardino che non vedi: progetto di canzoni inedite in italiano che riavvicina la band alle sue sonorità più classiche e alle atmosfere caratteristiche del suo repertorio di fine millennio, in cui si incrociano un ispirato minimalismo e la tradizione americana già esplorata nel precedente lavoro.

Gli Üstmamò iniziano la loro carriera nei primi anni ‘90, facendosi notare per la particolarità di testi e musiche e conquistando Giovanni L. Ferretti, che diventa il loro primo produttore e mentore.

Il mix di generi - rock, pop, reggae, l’originalità dei testi - italiano, inglese, francese, dialetto e il desiderio incessante di sperimentare rendono lo stile della band personalissimo e autentico, e affascinano all’istante il pubblico più diverso.

Nel 1996 David Bowie li sceglie per aprire le date del suo Outside Tour. Nel 2003 annunciano il loro scioglimento, mentre nel 2015, a dodici anni di distanza, Luca A. Rossi e Simone Filippi, spiazzando critica e fan, decidono di riportare alla ribalta una delle storiche formazioni dell’underground italiano.

Nasce così un nuovo album di inediti, Duty Free Rockets: undici brani cantati in inglese con ambientazioni blues roots di matrice marcatamente statunitense.

Ora, in attesa del nuovo disco, la band fa uscire Luce mai riposa, video che anticipa Il giardino che non vedi in uscita il 5 ottobre 2018. (La redazione)