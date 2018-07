Nuovo album per il musicista texano Alejandro Escovedo. Ascolta il primo singolo Sonica USA | News



Sarà pubblicato il 14 settembre 2018 dall’etichetta Yep Roc il nuovo album del cantautore texano Alejandro Escoedo.

Il disco si intitolerà The Crossing e vedrà la partecipazione di Antonio Gramentieri (Don Antonio, Sacri Cuori), James Williamson (The Stooges), Wayne Kramer (MC5), Peter Perrett, John Perry e Joe Ely.

Caldo e cinematico, l’album del musicista statunitense racconta la storia di due migranti, uno messicano e uno italiano, che arrivano in America per realizzare il loro sogno americano: incontrare i loro idoli punk e rock. Ma quando Salvo e Diego arrivano in America scoprono che è diversa da come se l’aspettavano, non è così aperta e libera.

Registrato nell’arco di un mese a Villafranca, in Italia, con la co-produzione di Brian Deck (Modest Mouse, Gomez, Iron & Wine), The Crossing è un tipo di viaggio nel quale solo un artista come Alejandro Escovedo potrebbe portarvi. E Sonica USA, primo singolo estratto dall’album, è soltanto un assaggio. Buon ascolto. (La redazione)