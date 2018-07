I Mass Gothic di Heroux e Zambri tornano con un nuovo album | News | Video



I’ve Tortured You Long Enough è il titolo del nuovo disco dei newyorkesi Mass Gothic che sarà disponibile su in tutto il mondo dal 31 agosto su Sub Pop.

I’ve Tortured You Long Enough è davvero un titolo auto-esplicativo del lavoro di scrittura dell’album fatto da Heroux e Zambri, marito e moglie nonché leader della band.

Per scrivere questo l’album, per la prima volta nella loro carriera e relazione artistica, hanno interferito nei loro rispettivi spazi creativi. Il risultato di questo sforzo, oltre che creativo anche relazionale, ha fatto si che l’album sia carico di tensione, caos, bellezza; una catartica conversazione a due.

Dal vivo, la formazione dei Mass Gothic diventa un quartetto, che include il poli strumentista Jo Zambri e il batterista Joe Stickney.

I’ve Tortured You Long Enough è stato co-prodotto dalla band e da Josh Ascalon, mentre il missaggio e la masterizzazione sono stati affidati rispettivamente a Chris Coady e Heba Kadry.

In attesa della pubblicazione, i Mass Gothic hanno condiviso con i loro fan il video J.Z.O.K. , nuovo singolo estratto dal nuovo, imminente album.

Il video è stato girato da Addison Post, già regista di Every Night… e Nice Night. (La redazione)