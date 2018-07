Nuovo album per Juanita Stein. Guarda il video di Get back to the city | News



Until The Lights Fade è il secondo album di Juanita Stein, dopo l’esordio solista America e quattro album registrati con il duo Howling Bells.

La leader degli australiani Howling Bells ha ora una sua affermata carriera solista e il 31 agosto prossimo sarà pubblicato in Italia da Nude Records, con distribuzione Goodfellas, il secondo album Until The Lights Fade.

Quello di Juanita Stein è un cantautorato di ottima fattura, vicino al miglior indie rock attuale e brit rock inglese degli anni ‘90, con un’attenzione maniacale per il songwriting e la produzione.

Get back to the city è il singolo estratto dal nuovo album di Juanita Stein, si tratta di un pezzo di folk pop dal tocco magico, con un video interpretato dalla stessa cantautrice e girato nell’immortale Brighton. (La redazione)