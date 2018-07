The Diet è il titolo del nuovo album di Cullen Omori. Guarda il video di Happiness Reigns | News



Il 24 agosto prossimo uscirà in l’Italia su Sub Pop Records, con distribuzione Audioglobe, il nuovo disco dell’americana Cullen Omori dal titolo The Diet.

The Diet è un potente album di indie rock moderno sostenuto da suoni analogici distorti e toni di chitarra su misura. La voce vellutata di Omori incrocia l’art rock degli anni ‘70 e il songwriting classico nel giro di soli 40 minuti.

The Diet è composto da una serie di ciò che può essere definito genericamente come canzoni d’amore, brani che canalizzano metaforicamente le frustrazioni e le rotture del suo turbolento 2016-2017.

L’album è stato registrato da Taylor Locke, che si avvicinò a Omori dopo che aveva suonato un breve set acustico al “The Echo” di Los Angeles. La cantautrice poi ha iniziato a lavorare sull’album al Velveteen Laboratory, lo studio di Locke a Los Feliz, all’inizio del 2017.

Cullen Omori ha appena reso disponibile il video di Happiness Reigns, diretto da Sarah Strunin, il brano più vicino a una canzone d’amore contenuto in The Diet. (La redazione)