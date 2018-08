Nuovo album per i Phosphorescent di Matthew Houck. Ascolta il primo singolo: New Birth in New England | Video



Sarà pubblicato il 5 ottobre prossimo da Dead Oceans C’est La Vie, il nuovo album dell’americano Phosphorescent.

C’est La Vie è il ritorno discografico di Phosphorescent a 5 anni da quel piccolo gioiellino di indie, americana, folk e country di Muchacho.

Il nuovo album di Matthew Houck, così all’anagrafe l’autore del progetto Phosphorescent, parla dei suoi ultimi 5 anni di vita, ovvero di amore e famiglia, del cambio di casa dalla cara Nashville a New York e del suo nuovo studio di registrazione.

C’est La Vie è stato prodotto da Matthew stesso presso i suoi Spirit Sounds Studio a Nashville,

costruiti appositamente per le session del nuovo album.

L’album è stato mixato dallo stesso Matthew Houck assieme a Vance Powell già al lavoro con Jack White, Chris Stapleton e Arctic Monkeys.

Il primo singolo estratto dal nuovo album è New Birth in New England. Buon ascolto. (La redazione)