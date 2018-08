Nuovo album per Sandro Perri: un esperimento nella scrittura dell’infinito | News



Sandro Perri è uno dei più interessanti artisti e produttori contemporanei e la sua lunga affiliazione con la Constellation, tramite vari progetti come autore e compositore (Polmo Polpo, Glissandro 70, Off World), ci ha regalato dei dischi di incredibile fattura.

Tra questi c’è anche In Another Life, in uscita il 14 settembre prossimo, nuovo tassello della discografia dell’artista canadese che segna il suo ritorno a distanza di 7 anni dall’acclamato Impossible Spaces.

Perri descrive il nuovo album come un “esperimento nella scrittura dell’infinito”.

La traccia che dà il titolo al disco occupa un intero lato: un mantra pop di ben 24 minuti che mette insieme synth, piano, chitarra e voce.

Collaborano a In Another Life gli amici Andrè Ethier dei Deadly Snakes e Dan “Destroyer” Bejar.

Di seguito un estratto della titletrack In Another Life. Buon ascolto. (La redazione)